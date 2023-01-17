Во Владимирской области ожидается мокрый снег и гололед

фото с сайта городской администрации

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2 часа с сохранением до конца дня 17 января и ночью 18 января местами по области ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, дорожно-транспортными авариями, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев.

Пешеходам и водителям следует быть внимательными и осторожными. Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48