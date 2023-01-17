Во время профилактической акции владимирцы предотвратили два мошенничества

фото с сайта областного УМВД

С 1 по 12 января в регионе было совершено 20 дистанционных мошенничеств, общий материальный ущерб от действий аферистов составил более 7 миллионов рублей.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру продолжают проводить профилактические акции, направленные на предотвращение мошенничеств. Одна из них прошла во владимирском гипермаркете. Участники акции подробно разъясняли, какие уловки используют аферисты, чтобы завладеть деньгами.

Волонтеры обратили внимание на пожилую женщину, пытавшуюся перевести через банкомат 300 тысяч рублей. Задав несколько вопросов, студенты поняли, что взволнованная пенсионерка действует по указанию мошенников и сообщили об этом полицейским. Пообщавшись с участковым полиции, женщина осознала, что разговор с аферистом мог привести к потере всех ее сбережений.

Еще одну бабушку удалось убедить полицейским и общественникам не переводить свои деньги на неизвестные счета в другой день проведения профилактического мероприятия. Только после общения с настоящим участковым и связавшись с родственниками, 73-летняя женщина поняла, что могла лишиться 400 тысяч рублей.