Александр Авдеев обещает решить проблему общественного транспорта во Владимире обновлением автопарка

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале сообщил, что собирается решить проблему общественного транспорта во Владимире.

"Ко мне в сообщениях и комментариях последнее время часто поступают обращения от жителей с жалобами на недостаточное количество маршрутов, перегруженный трафик, длительное ожидание транспорта на остановках. Особенно это касается микрорайонов Владимира, где ходят всего несколько автобусов. Сегодня обсудили этот вопрос на оперативном совещании с администрацией города", написал Авдеев.

Также губернатор сообщил, что он поставил задачу перед властями города разработать комплекс мер по изменению ситуацию с пассажирскими перевозками. А также разобраться, почему не соблюдаются интервалы движения автобусов и троллейбусов.

"Со своей стороны, мы будем решать вопрос с обновлением городского автопарка. Процесс, конечно, не быстрый. Но, думаю, постепенно проблема будет исчерпана. Будем к этому стремиться", добавил губернатор.