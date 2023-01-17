Житель Мурома обворовал съемную квартиру

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило заявление от 33-летнего жителя Мурома, у которого украли планшетный компьютер и телефон. Материальный ущерб он оценил в 27 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в конце декабря прошлого года потерпевший на улице познакомился с молодым человеком, которого пригласил в гости, где они выпивали. Мужчина вспомнил, что его новый знакомый через некоторое время вдруг резко засобирался домой. Однако на следующее утро потерпевший снова встретил приятеля, который попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Делая вид, что разговаривает, он отошел в сторону, а затем убежал, сообщили в областном УМВД.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Мурома. Свою вину он признал. Как выяснилось, планшетный компьютер, похитил тоже он, поэтому и поспешил покинуть квартиру своего нового знакомого.

Кроме того, оперативники установили его причастность к другому преступлению. Из квартиры, которую он арендовал на некоторое время, он похитил стиральную машину, телевизор, холодильник, газовый котел и мелкую бытовую технику. Не обнаружив ни вещей, ни квартиросъемщика, хозяин обратился за помощью в полицию, заявив ущерб почти 95 тысяч рублей.

Похищенное имущество, по словам задержанного, он реализовал, а вырученные деньги потратил на ставки.

Возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцам.