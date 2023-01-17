Во Владимирской области необходимо снести больше 70 аварийных домов

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Прокуратура Владимирской области установила, что в регионе более 70 домов, признанных аварийными, жильцы которых расселены. Их необходимо снести. Однако в Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Муромском, Камешковском, Меленковском районах при планировании объемов бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов денежные средства на снос домов не заложены.

В декабре прошлого года прокуроры внесли представления главам администраций. Главам Александровского, Петушинского и Вязниковского районов направлены соответствующие информации.

Ковровским городским прокурором, Кольчугинским, Вязниковским межрайонными прокурорами, прокурором Меленковского района в суды направлены 13 исков об обязании местных администраций сноса аварийных домов.

В Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Судогодском, Юрьв-Польском районах, Владимире в заброшенные аварийные здания через окна и двери проникают люди, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью.

Прокурорами Киржачского и Петушинского района главам администрации внесены представления в связи с несоблюдением сроков оплаты по контрактам с подрядчиками на снос аварийных домов.

Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.