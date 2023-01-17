Прощание с погибшим в Индии депутатом ЗС Павлом Антовым состоится 20 января

. Фото: Виктория СУХОВА

Родственники погибшего в Индии депутата Законодательного собрания Владимирской области Павла Антова назвали дату прощания с умершим. Проститься с ним можно будет 20 января в похоронном доме "Ритуал 93", что располагается по адресу: улица Вокзальная, 47.

Напомним, что о смерти Павла Антова стало известно 25 декабря. Индийские полицейские сообщали, что экс-депутат ЗС выпал из окна отеля. При этом не задолго до этого от сердечного приступа умер друг Павла Антова, с которым тот отправился в поездку на отдых.

Во Владимирской области Павел Антов был известен не только как политик, но и как основатель группы компаний «Владимирский стандарт», производящей мясную продукцию, а также меценат. В Законодательном Собрании он возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.