В Камешковском районе 60-летний мужчина пострадал на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.53 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем жилом доме в поселке Новки на улице Ильича, 39.

На место ЧП выехали 15 сотрудников Камешковского пожарно-спасательного гарнизона на трех машинах. К моменту их приезда внутри дома наблюдалось пламя. Одно звено газодымозащитников локализовало и ликвидировало пламя на площади 30 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка и чердак. К счастью, никто в огне не погиб. Выяснилось, что дом был частично расселен, однако один человек все же пострадал. Им оказался мужчина 1962 года рождения, ему оказана медицинская помощь.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.