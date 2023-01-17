Комментатор Дмитрий Губерниев просит власти Владимирской области помочь спортшколе имени Прокуророва

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время трансляции PARI кубка России по биатлону известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к властям Владимирской области с просьбой о помощи, охарактеризовав ситуацию, сложившуюся вокруг спортшколы по лыжным гонкам и биатлону имени Прокуророва как "SOS".

- Там были какие-то проблемы с нарушением законодательства оборота оружия. Были изъяты патроны, предписания директору об устранении нарушений. Но общественность сообщает, что даже к концу лета никаких действий со стороны директора спортшколы не предпринималось, – возмутился Дмитрий Губерниев.

По его словам, дети не могут участвовать в первенствах ЦФО. У воспитанников нет возможности заниматься стрельбой. Многие родители вынуждены переводить юных биатлонистов в другие регионы.

- Я сейчас обращаюсь и к властям Владимира, к губернатору. Это нужно все исправлять. Чудовищная ситуация, на самом деле. Как воспитывать подрастающее поколение, как заботиться о детях, о развитии спорта, Владимир? Будем следить за ситуацией. Я очень надеюсь, что руководство региона и такого блестящего города сделают выводы. Потому что, вы знаете, когда плачущие родители пишут – куда это годится, Владимир? – подчеркнул Дмитрий Губерниев.