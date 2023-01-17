После вмешательства прокуратуры в Меленках закончили работы по реконструкции водопроводных сетей

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Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Чистая вода».

Установлено, что администрацией Меленковского района с ООО «НефтеГазМонтаж» заключен муниципальный контракт на реконструкцию водопроводных сетей в города Меленки. Цена контракта превысила 65 миллионов рублей, работы должны были быть завершены до 30 августа прошлого года.

В связи с нарушением сроков выполнения работ прокурором района в адрес подрядчика внесено представление, которое рассмотрено, признано обоснованным, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении генерального директора организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".

В настоящее время работы на объекты завершены в полном объеме.