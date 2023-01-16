В Кольчугинском районе подрядчик сорвал срок ремонта сельской поликлиники

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, нарушение вскрылось в ходе проведенной Кольчугинской межрайонной прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Установлено, что Кольчугинская ЦРБ 19 сентября минувшего года заключила госконтракт с ООО «ЛЕАР», согласно которому подрядчик был обязан провести капитальный ремонт в помещения Бавленского поликлинического отделения, расположенного в поселке Бавлены.

Стоимость контракта составила 17,8 миллионов рублей, а завершиться ремонт должен был 223 декабря того же года.

Однако в ходе состоявшейся 9 января проверки обнаружилось, что работы до сих пор не выполнены. По результатам проверки гендиректору компании-подрядчика было внесено представление.

Завершение капремонта поликлиники Бавленов межрайонная прокуратура взяла на свой контроль.