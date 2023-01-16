Во Владимире власти рассмотрят вопрос наказания перевозчиков-нарушителей

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили в администрации города Владимира, глава областного центра Дмитрий Наумов инициировал проведение внеплановой городской комиссии по организации общественных перевозок.

Ее назначение было связано с большим числом обращений жителей, сетующих на работу автобусов и троллейбусов. Особенно много нареканий к автобусам, следующим в Юрьевец, Энергетик и Коммунар.

Заседание назначено на 19 января, к этому времени городское управление транспорта и связи должно обобщить все материалы о качестве работы перевозчиков на конкретных маршрутах с указанием всех данных по зафиксированным нарушениям.

Комиссии предстоит рассмотреть санкции к тем перевозчикам, которые систематически нарушают муниципальные контракты в части срыва интервалов движения. Кстати, 16 января управление транспорта и связи снова провело проверку на особенно критикуемых маршрутах, но ее результаты пока не озвучены.