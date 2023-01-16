Экспонаты из фонда Владимиро-Суздальского музея заповедника покажут в Третьяковской галерее

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Выставочный проект «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» 23 января откроется в Третьяковской галерее. Он приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале.

Порядка 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представленные в экспозиции, тесно связаны с историей Владимиро-Суздальской земли, в том числе знаменитые златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля (1230-е), ранний список одной из древнейших русских икон «Богоматерь Боголюбская» (вторая половина XVI века) и первый иллюстрированный «Букварь» (1694) Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них ранее не демонстрировались

В выставочных залах представлены и другие шедевры древнерусской живописи. Например, первый список иконы Владимирской Богоматери конца XIV — начала XV столетия, авторство которого приписывается Андрею Рублеву, и образ Богоматери Максимовской конца XIII века, созданный в память о явлении Богородицы митрополиту Максиму, когда она благословила его на служение во Владимире.

Более 200 предметов экспонируется впервые. В частности, покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638) публика прежде не видела.

Впервые произведения, связанные с историей Владимиро-Cуздальской земли, демонстрируются на столь масштабной выставке.