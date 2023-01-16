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НовостиПроисшествия16 января 2023 12:44

В Александровском районе «Газель» врезалась в два большегруза

ДТП произошло утром 14 января на федеральной трассе М-8 «Холмогоры»
Алексей КОТМЫШЕВ
ото: УМВД России по Владимирской области

ото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, столкновение произошло 14 января в 10.40 на 98 километре трассы М-8.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Газели» при перестроении в левую полосу не уступил дорогу попутному большегрузу «Вольво» под управлением 42-летнего мужчины.

После удара «Газель» отбросило на большегруз «ДАФ» 37-летнего водителя, который стоял на правой обочине.

В результате водитель «Газели» получил травмы. К счастью, госпитализация ему не потребовалась — бригада «скорой» оказала ему медпомощь на месте и отпустила на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.