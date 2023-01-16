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НовостиОбщество16 января 2023 12:38

Владимирцы голосуют за введение дополнительных автобусов в Юрьевец и Энергетик

Опрос создал один из перевозчиков
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Жалобы на плохую работу перевозчиков не иссякают. Особенно страдают жители микрорайонов Энергетик и Юрьевец.

Один из владимирских перевозчиков создал среди владимирцев опрос о создании дополнительных маршрутов автобусами малого класса, «Пл.Победы - Юрьевец - пл.Победы» и «пл.Победы - Энергетик - пл.Победы» с интервалом 6-10 минут.

1413 человек проголосовало "за", 168 - против. Предложение уже направили в городскую администрацию и передали новому заместителю главы города Глебу Серегину.

Кстати, лет 15 назад подобный маршрут существовал и пользовался популярностью.