Прокуратура взяла на контроль завершение ремонта поликлиники в поселке Бавлены

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Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что между Кольчугинской ЦРБ и ООО «ЛЕАР» 19 сентября прошлого года был заключен контракт на проведение капитального ремонта помещения Бавленского поликлинического отделения. Цена контракта превысила 17,8 миллиона рублей, срок завершения ремонта истек 23 декабря. Однако работы до сих пор не закончены.

Генеральному директору ООО «ЛЕАР» внесено представление. Завершение работ по капитальному ремонту помещения поликлиники взято межрайонной прокуратурой на контроль.