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НовостиОбщество16 января 2023 10:51

Устаревшее газовое оборудование будут субсидировать из бюджета Владимирской области

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

С 1 января 2023 года в рамках госпрограммы «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» будут предоставляться субсидии из областного бюджета на замену устаревшего газового оборудования, в том числе и юридическим лицам.

Размер субсидии составляет 80 процентов от стоимости выполненных работ, но не может превышать:

– 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры;

– 200 тысяч рублей – для двухкомнатной квартиры;

– 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством комнат три и более.

Кроме того, субсидия предусмотрена юридическим лицам, осуществляющим замену газоиспользующего оборудования с истекшим сроком службы или признанного непригодным. Замене подлежат: газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котёл, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, либо вышедшие из строя.

Размер субсидии определяется по фактической стоимости оборудования, установленного взамен вышедшего из эксплуатации, который не может превышать:

– 10 тысяч рублей – в случае замены водонагревателя;

– 15 тысяч рублей – в случае замены газовой плиты;

– 45 тысяч рублей – в случае замены газового котла.

Если стоимость выше, то собственник дополнительно оплачивает превышающую сумму.