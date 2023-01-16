Спортсменка из Мурома завоевала "серебро" Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

С 12 по 15 января в Минске проходил первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера БССР и СССР Анатолия Юрчика. Данный старт традиционный в Беларуси и проходит уже восьмой год. Однако на этот раз бороться за призы будут и стрелки из России.

Российское представительство на турнире внушительно. На первом этапе Кубка выступало более 50 россиян, среди них спортсмены из Владимирской области.

Муромская спортсменка, член сборной страны, победительница Спартакиады сильнейших-2022 Мария Васильева завоевала на соревнованиях серебряную медаль. .