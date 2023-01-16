17 января в "Кванториуме-33" пройдет день открытых дверей

Фото технопарка "Кванториум-33".

17 января в международный день детских изобретений технопарк «Кванториум-33» ждет взрослых гостей. В технопарке пройдет день открытых дверей.

Те, кто пока еще не очень знаком с содержанием проектной деятельности школьников в рамках системы дополнительного образования, могут об этом узнать уже завтра. Детский технорпарк «Кванториум-33» приглашает заинтересованных взрослых. Все желающие смогут посетить открытые уроки, запланирована выставка проектов обучающихся. Если будет возможность, организаторы проведут экскурсию для посетителей, а еще взрослые смогут поучаствовать в различных мастер-классах. Мероприятия пройдут в два «захода»: начиная 15.00 (до 17.00) и с 17.00 (до 19.00).

Вход свободный. Адрес: улица Каманина, дом 30/18, 3 этаж (вход со стороны парковки на территории центрального парка).