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НовостиОбщество16 января 2023 9:47

Новым председателем Совета отцов Владимира стал Дмитрий Жученко

Старый руководитель решил сосредоточиться на педагогической деятельности
Алексей КОТМЫШЕВ
Дмитрий Жученко (слева) и Евгений Алексеенко. Фото: Совет отцов города Владимира

Дмитрий Жученко (слева) и Евгений Алексеенко. Фото: Совет отцов города Владимира

Как сообщили в Совете отцов города Владимира, кадровая перестановка в руководства общественной организации произошла еще 29 декабря, когда в ходе общего собрания председателем был утвержден Дмитрий Жученко, являющийся секретарем общественной палаты Владимира.

Ранее этот пост занимал директор школы №46 города Владимира Евгений Алексеенко, который руководил Советом два срока подряд по три года. Однако он решил сосредоточиться на основной работе, поэтому и произошла смена председателя.