Новым председателем Совета отцов Владимира стал Дмитрий Жученко

Дмитрий Жученко (слева) и Евгений Алексеенко. Фото: Совет отцов города Владимира

Как сообщили в Совете отцов города Владимира, кадровая перестановка в руководства общественной организации произошла еще 29 декабря, когда в ходе общего собрания председателем был утвержден Дмитрий Жученко, являющийся секретарем общественной палаты Владимира.

Ранее этот пост занимал директор школы №46 города Владимира Евгений Алексеенко, который руководил Советом два срока подряд по три года. Однако он решил сосредоточиться на основной работе, поэтому и произошла смена председателя.