Кольчугинские полицейские задержали псевдоизготовителя декоративных фонтанов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Кольчугинского района на территории Московской области задержали 37-летнего уроженца Ульяновска. Его подозревают в совершении мошенничества.

По версии следствия, задержанный решил улучшить свое материальное положение, для чего разместил в интернете объявление от имени несуществующей фирмы, которая якобы занимается изготовлением и продажей декоративных фонтанов для помещений.

На объявление откликнулся 28-летний житель Кольчугино. Он позвонил «представителю» компании, обговорил детали, и перевел ему на счет 157 тысяч рублей. Однако заказанный декоративный водопад и стеклянную перегородку кольчугинец так и не получил, а продавец отключил телефон, тогда и пришлось обращаться в полицию.

Сам задержанный признался в совершении мошенничества. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, на время следствия мужчину заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.