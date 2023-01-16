В Муроме курьер мошенников 15 раз забирал деньги у доверчивых людей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по15 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

Обвиняемым по делу проходит местный житель. По версии следствия, муромлянин вступил в сговор с неизвестными людьми, которые занимались тем, что звонили жителям Владимирской, Нижегородской и Брянской областей, сообщая им ложные сведения о родственниках, якобы попавших в ДТП или оказавшихся в другом затруднительном положении.

Воздействуя на своих жертв, звонившие узнавали от них о наличии крупных сумм, и требовали передать наличные для урегулирования якобы конфликтных ситуаций. К испуганным людям приезжал тот самый муромлянин, который представлялся «представителем правоохранительных органов», и забирал деньги. Часть он оставлял себе, остальное переводил неизвестным кураторам. В общей сложности сумма ущерба превысила 3,8 миллиона рублей, а потерпевшими по 15 эпизодам проходят 19 граждан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.