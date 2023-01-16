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НовостиОбщество16 января 2023 8:21

В Суздальском районе выделено четыре места для проведения крещенских купаний

Два из них находятся непосредственно на территории города
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Суздальского района

Фото: администрация Суздальского района

Как сообщает администрация Суздальского района, в связи с грядущим Крещением Господним муниципальные власти определили четыре локации, на которых верующие смогут совершить омовение.

Первой точкой стала майна на реке Каменка у дома №45 по улице Коровники, расположенная на территории ООО «Турцентр». Второй стала майна на внутреннем водоеме территории гостиничного комплекса «Горячие ключи», расположенного на улице Коровники, 14.

Третья майна будет находиться на реке Нерь в селе Кидешка возле церкви Бориса и Глеба, а четвертую организуют на верхнем пруду села Новое Боголюбовского сельского поселения.

Все места для омовения оборудуют безопасными подходами к воде, рядом будут нести дежурство сотрудники МЧС, полиции и «скорой помощи».