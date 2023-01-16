В Доброграде появилась своя администрация

Глава Доброграда Алла Кочеткова. Фото с официального сайта

С 1 января 2023 года в Доброграде начала работу администрация города.

- Главная задача администрации – сформировать структуру, отвечающую потребностям города, – отметила глава Доброграда Алла Кочеткова. – Она будет заниматься экономикой, финансами, градостроительной отраслью, благоустройством города и его инженерным каркасом: дорогами и коммуникациями, муниципальным контролем за исполнением всех вышеперечисленных вопросов.

Сейчас формируется команда администрации, в ее составе будут работать специалисты по следующим направлениям: архитектура и градостроительство, экономика, имущественные и земельные отношения, финансы, организационно-кадровая работа.

Напомним, что в начале 2022 года в Доброграде прошёл референдум о выходе из состава Новосельского МП, в результате чего он стал городским поселением посёлок Доброград. А в сентябре в единый день голосования прошли выборы депутатов Совета народных депутатов МО городское поселение поселок Доброград.