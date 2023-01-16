Во Владимирской области единое пособие одобрили на 983 детей

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Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Владимирской области назначило единое пособие на 983 детей до 17 лет на сумму 11 миллионов 838 тысяч 632 рубля.

Рассмотрение поданных заявлений владимирский Соцфонд начал с 4 января и на данный момент уже одобрил выплаты на 983 детей до 17 лет, а также для 70 беременных женщин. Первые выплаты семьи получили уже11 января.

Помимо этого, за первые дни января владимирское отделение Социального фонда также одобрило выплаты на 209 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.