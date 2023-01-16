Во Владимире 16 января из-за нескольких ДТП образовались большие пробки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в городском отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, а также в администрации города Владимира, утром 16 января в Добром возникли проблемы с движением. Всему виной стали три аварии, две из которых случились в Добром.

Так, в 7.01 на улице Большая Нижегородская в районе химзавода столкнулись легковые автомобили «Хендай» и две «Киа», а у дома №171 «б» по улице Добросельская в 8.30 произошло столкновение автомобилей «Хендай» и «Вольво». К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

А вот в третьей аварии, случившейся на улице Горького у дома №56 в 7.35, пострадала 11-летняя девочка. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель «Фольсваген Туарег» выехал под красный сигнал светофора с Промышленного проезда и столкнулся с «Рено Логан», ехавшего по средней полосе по проспекту Строителей. В результате аварии 11-летняя пассажирка «Логана» получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

В настоящее время движение на участках нормализовано.