В Суздальском районе после капремонта открыли Дом культуры

фото Правительства Владимирской области

13 января в селе Борисовском Суздальского района состоялось торжественное открытие Дома культуры после его капитального ремонта.

В 2022 году на капитальный ремонт учреждения было направлено 22,7 млн рублей, ещё 16,5 млн рублей выделено на его оснащение. В ДК проведены кровельные работы, отремонтированы фасад, входная зона, заменены окна и система отопления, обновлены зрительный зал на 244 места, фойе, коридоры, библиотека, кружковые комнаты. Установлены видеопроекционное оборудование, системы видеонаблюдения и вентиляции, интерьерная подсветка зрительного зала. Приобретены современная мебель, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, механизмы и одежда сцены. В обновлённом здании общей площадью более 785 кв. м теперь есть танцевальный зал, библиотека, зона отдыха и ожидания, игровое пространство для детей, спортивный клуб, кружковые комнаты, костюмерная мастерская.

В ДК села Борисовского – 10 клубных формирований, участниками которых являются 155 человек.

«Теперь для нашего театра нашлось своё постоянное место. Здесь просторно, можно рассадить зрителей. Мы так об этом мечтали! – рассказала художественный руководитель ДК Юлия Терентьева.