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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:42

В Покрове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина

Происшествие случилось ночью 16 января в доме №86
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.19 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре, происходящем в городе Покров в многоквартирном доме на улице Ленина.

На место возгорания выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. По прибытию на место они выяснили, что в одной из квартир наблюдается дым. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение, и вскоре ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра, сгорела часть вещей и отделки квартиры. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.