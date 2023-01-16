В Покрове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.19 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре, происходящем в городе Покров в многоквартирном доме на улице Ленина.

На место возгорания выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. По прибытию на место они выяснили, что в одной из квартир наблюдается дым. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение, и вскоре ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра, сгорела часть вещей и отделки квартиры. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.