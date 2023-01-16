Во Владимирской области 16 января коронавирус подтвержден у 16 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 января лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 3 случая во Владимире и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Муромском и Кольчугинском, по 1 - в Ковровском, Петушинском, Александровском, Гороховецком, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178898 случаев заболевания (49682 сл. в г. Владимире, 19312 сл. в Муромском, 21135 сл. в Ковровском, 6371 сл. в Петушинском, 8625 сл. в Кольчугинском, 10963 сл. в Александровском, 7234 сл. в Юрьев-Польском, 15924 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3582 сл. в Собинском, 1975 сл. в г. Радужный, 5825 сл. в Киржачском, 4092 сл. в Камешковском, 3299 сл. в Гороховецком, 4562 сл. в Меленковском, 6045 сл. в Вязниковском, 6217 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).