В Камешковском районе мужчина переводил на свой счет деньги приятеля

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками уголовного розыска полиции Камешковского района был задержан 23-летний житель райцентра, который обвиняется в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, в ноябре и декабре минувшего года парень бывал в гостях у приятеля в одном из местных сел, где друзья пили алкогольные напитки.

Когда хозяин становился нетрезвым, гость незаметно брал его телефон и через онлайн-приложение банка переводил на свой счет деньги. Всего он сделал четыре перевода на 70 тысяч рублей.

После задержания молодой человек в хищении сознался. На время расследования уголовного дела его отправили в следственный изолятор.