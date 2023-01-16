В Боголюбово застройщик не передал дольщикам квартиры в построенном доме

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Суздальского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере строительства многоквартирных домов.

Установлено, что в поселке Боголюбово ООО «СТК «Стратегия» построило трехэтажный 30-квартирный дом, который 14 июля минувшего года был введен в эксплуатацию.

Как выяснилось, с некоторыми жильцами застройщик заключил договоры о выполнении в квартирах ремонтных работ, включая штукатурку несущих стен и выполнение черновой стяжки пола. Однако ремонты по трем договорам выполнены не были, и квартиры дольщикам не передали.

По данным фактам руководству компании было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.