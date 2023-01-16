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НовостиОбщество16 января 2023 5:43

Жители Владимирской области смогут увидеть самую яркую комету 2023 года

В ближайшее время она окажется на максимально близком расстоянии от Земли
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает астрономическое сообщество «AstroAlert Наблюдательная астрономия», комета под названием С/2022 Е3 (ZTF), открытая 2 марта минувшего года, 12 января прошла в 166 миллионах километров от Солнца, а 1 февраля окажется в 42 миллионах километров от Земли. Наблюдать ее можно будет во всем Северном полушарии и, конечно же, в России, в том числе во Владимирской области.

Найти С/2022 Е3 (ZTF) на звездном небе будет несложно — ее можно будет увидеть между ковшом созвездия Большая Медведица и Полярной звездой, блеск кометы может достигать +5 +4 звездных величин, причем ее хвост сравнится размером с черпак Большой Медведицы. Такие параметры позволят наблюдать ледяную пришелицу даже невооруженным глазом с самых не засвеченных местах.

Самое главное — чтобы погода не была облачной, и тогда комету можно будет посмотреть.