Владимирских школьников научат прогнозировать погоду

. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 16 января по 5 февраля в школах Владимирской области, как и по всей стране, будет проходить «Урок цифры» на тему «Технологии, которые предсказывают погоду». Стратегический партнёр и разработчик его содержания – компания «Яндекс».

Школьники познакомятся с IT-профессиями в метеорологии, узнают, как происходят процесс измерения, анализ и прогнозирование атмосферных явлений с помощью технологий, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф/pogoda. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут. Материалы органично вписываются в школьную программу по информатике, географии, природоведению или математике. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста школьников: для младших, средних и старших классов. К слову, подача – игровая, увлекательная.