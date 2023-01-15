Во Владимирской области 28 проектов НКО победили в конкурсе президентских грантов

. Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает правительство Владимирской области, в ходе заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России были определены победители первого конкурса 2023 года.

На него поступило более 10 тысяч инициатив со всей России, причем 74 из них представили социально ориентированные некоммерческие организации из Владимирской области.

Отрадно, что 28 из них были признаны победителями, и получат поддержку в общей сумме 69 миллионов рублей. Наши соседи из Ивановской и Ярославской областей получат меньше, а Московская область — ровно столько же.

При этом пять проектов ранее вошли в топ-100 Фонда президентских грантов, а два были заявлены впервые.