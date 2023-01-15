Александр Авдеев совершил вторую поездку на территорию ЛНР в зону СВО

Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в нынешние выходные он находится на территории ЛНР, где встретился с военнослужащими из нашего региона, участвующими в специальной военной операции.

- Пообщшались с ребятами, передали комплекты одежды, передали коптер, подвезли материально-техническую часть, в штаб Армии отправили аккумуляторы которые попросили, - сообщил Александр Авдеев.

Также глава региона отметил, что ситуация за последние два месяца наладилась в лучшую сторону как в части обмундирования, так и по питанию и снабжению, а главное — боевой дух юбойцов находится на высоком уровне.