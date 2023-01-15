Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 13:01

Александр Авдеев совершил вторую поездку на территорию ЛНР в зону СВО

Глава Владимирской области встретился с нашими бойцами
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в нынешние выходные он находится на территории ЛНР, где встретился с военнослужащими из нашего региона, участвующими в специальной военной операции.

- Пообщшались с ребятами, передали комплекты одежды, передали коптер, подвезли материально-техническую часть, в штаб Армии отправили аккумуляторы которые попросили, - сообщил Александр Авдеев.

Также глава региона отметил, что ситуация за последние два месяца наладилась в лучшую сторону как в части обмундирования, так и по питанию и снабжению, а главное — боевой дух юбойцов находится на высоком уровне.