Во Владимирской области на социальные выплаты выделено 10,2 миллиарда рублей

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Как сообщает министр социальной защиты Владимирской области Любовь Кукушкина, с 1 января текущего года региональные соцвыплаты были увеличены на 6,1 процента, и на меры социальной поддержки бюджетом выделено 10,2 миллиарда рублей.

Из них 508 миллионов пойдут многодетным семьям, 4,9 миллиардов семьям с детьми, которых во Владимирской области более 70 тысяч. Еще 2,1 милларда рублей направят ветеранам труда и труженикам тыла, 362 миллиона людям с большим стажем, а еще один миллиард рублей составят субсидии на оплату жилых помещений и коммунальные услуги.