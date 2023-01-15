Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 12:22

В Коврове ушел из жизни почетный гражданин города Лев Гурков

Известный работник банковской службы скончался на 90-м году жизни
Алексей КОТМЫШЕВ
Лев Гурков. Фото: администрация города Коврова

Лев Гурков. Фото: администрация города Коврова

Как сообщила глава города Коврова Елена Фомина, Лев Моисеевич Гурков ушел из жизни 14 января. Он являлся заслуженным работником банковского сектора, был ветераном банковской службы, заслуженным экономистом РСФСР и отличником Государственного банка.

Власти Коврова отметили, что Льва Гуркова всегда ценили за професионализм и компетентность, а также уникальную память, корректность и простую человеческуб доброту.

Выражаем соболезнования родным и близким Льва Моисеевича.