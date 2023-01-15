В Коврове ушел из жизни почетный гражданин города Лев Гурков

Лев Гурков. Фото: администрация города Коврова

Как сообщила глава города Коврова Елена Фомина, Лев Моисеевич Гурков ушел из жизни 14 января. Он являлся заслуженным работником банковского сектора, был ветераном банковской службы, заслуженным экономистом РСФСР и отличником Государственного банка.

Власти Коврова отметили, что Льва Гуркова всегда ценили за професионализм и компетентность, а также уникальную память, корректность и простую человеческуб доброту.

Выражаем соболезнования родным и близким Льва Моисеевича.