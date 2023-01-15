Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 января 2023 12:06

В Суздальском районе сгорело общежитие на четыре квартиры

Происшествие случилось в селе Весь днем 15 января
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.45 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре в четырехквартирном общежитии, расположенном в селе Весь на улице Центральная, 81.

На место ЧП выехали 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел по всей площади, так как вызов оказался поздним.

Одно звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение. В результате сгорели комнаты и кровля дома, а также находившиеся внутри вещи на общей площади 400 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.