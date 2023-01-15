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НовостиОбщество15 января 2023 11:13

В Суздальском районе онкобольной покупал необходимый препарат за свой счет

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению местных жителей.

Было установлено, что местный житель страдает онкологическим заболеванием, и 15 декабря 2021 года химиотерапевт-нейроонколог федерального государственного медцентра «НМИЦО имени Н.Н. Блохина» назначил ему терапию препаратом «Пазопаниб».

После этого 30 декабря того же года врачебная комиссия приняла решение обеспечить мужчину данным лекарством, однако минздрав региона положенным препаратом вовремя его не обеспечил. В итоге лекарство пациент получил только 7 мая 2022 года, а до этого момента вынужден был покупать его за свой счет, потратив около 130 тысяч рублей.

По резульатам проверки прокуратура направила в Октябрьский районный суд Владимира иск, потребовав от минздрава возместить мужчине затраченные деньги.

Иск находится на рассмотрении.