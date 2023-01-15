В Гусь-Хрустальном пожарные спасли упавшую в квартире 85-летнюю женщину

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 12 января диспетчерам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее 85-летняя соседка в доме №12 по улице Торфяная упала в своей квартире и не может открыть дверь.

По словам звонившей, она имеет ключи от двери пожилой соседки, но открыть у нее тоже не вышло.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №19, которые при помощи специальных инструментов открыли дверь и передали хозяйку сотрудникам «скорой помощи». К счастью, теперь жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.