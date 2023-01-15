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НовостиОбщество15 января 2023 8:10

Города Владимирской области получат субсидию на ремонт и содержание дорог

Соответствующее выделение предусмотрено областным законом о бюджете
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, субсидия будет выделяться на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, на ремонт дорожных соружений городам Александрову, Камешково и Суздалю в 2023 году передадут более 320 миллионов рублей в общей сложности.

Также на дорожные работы в рамках нацпроекта средства в общей сумме в 323,5 миллинов рублей выделены Владимиру, Радужному, Камешково, Лакинску, Собинке, Ставрово, Судогде, Сузхдалю и Юрьев-Польскому.

Наконец, более 300 миллионов рублей отдельно выделят Владимиру на продолжение строительства Рпенского проезда.