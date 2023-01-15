В Собинском районе прокуратура требует расселить жильцов аварийного дома

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в связи с публикацией в СМИ была проведена проверка по ситуации с домом №1 по улице Центральная площадь города Лакинска.

Этот дом еще в 2018 году был признан аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения жильцов установили до 31 декабря 2025 года.

Однако проверка показала, что по всему периметру дома имеются повреждения, местами разрушился цоколь, также обнаружено намокание стен, трещины в кирпичной кладке, повреждения изоляции электропроводки и проваливающиеся полы.

Так как специалисты усмотрели реальную угрозу обрушения дома, прокуратура обратилась в Собинский городской суд с иском, потребовав расселить жильцов этого дома.

Иск находится на рассмотрении, устранение нарушений взято на прокурорский контроль.