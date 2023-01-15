Во Владимирской области за сутки подтверждено 18 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе зарегисрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По четыре случая подтверждено во Владимире и в Муромском районе, по два в Ковровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах, по одному в Киржачском, Меленковском и Гороховецком районах, а также в Радужном.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 178882 случая заражения коронавирусом.