В Суздале в результате пожара пострадал жилой дом с пристройкой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.16 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме на улице Владимирская. На месо выехали 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

К моменту их прибытия открытым пламенем горела пристройка частного дома, а также кровля самого дома. При этом огонь грозил перекинуться на другие строения.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 146 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.