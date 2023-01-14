В Гусь-Хрустальном будут судить водителя, который без прав и в пьяном виде попал в ДТП

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В Гусь-Хрустальном районе передано в суд дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в августе 2022 года он ехал на автомобиле «LIFAN» по поселку Уршельский в сторону города Гусь-Хрустальный. Превысив допустимую скорость, он не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП 17-летний пассажир получил серьезные травмы. Однако водитель просто скрылся с места происшествия. Впрочем его это не сильно спасло, вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Виновник, как было установлено впоследствии, находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина ранее привлекался за нетрезвую езду и был лишен водительского удостоверения.