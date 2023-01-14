Военная прокуратура из Владимирской области требует заблокировать новостной сайт ООН

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19 военная прокуратура армии, расположенная во Владимирской области, подала в Ленинский районный суд города Владимира иск с требованием заблокировать новостной сайт ООН, а также сайт турецкого информационного агентства Anadolu. Информацию можно найти на сайте суда.

В иске, поданном 11 января, содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Также в иске указано, что заинтересованным лицом по делу выступает региональное отделение Роскомнадзора. Первое заседание по делу назначено на 27 января 2023 года.

Кстати, это не первый случай, когда военная прокуратура Владимирской области подает иски с требованием заблокировать какой-либо из иностранных сайтов. Так, в апреле военной прокуратурой Владимирского гарнизона в ходе мониторинга Интернета были выявлены сайты, содержащие сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные.