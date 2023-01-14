В забеге Дедов Морозов во Владимире приняли участие около тысячи человек

Фото администрации города Владимира.

14 января во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он прошёл в областной столице в 12-й раз.

Сам забег стартовал ровно в полдень от Золотых ворот. Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и с домашними питомцами - вместе со своими хозяевами дистанцию преодолели несколько домашних животных: собаки, кошки и даже символы наступившего года кролики. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

В номинации «Самый быстрый Дед Мороз» 1 место завоевал Никита Бутаков. В номинации «Самая быстрая Снегурочка» победила Дарья Бутакова. В номинации «Самый юный Дед Мороз» первый приз достался Тимофею Смирнову. В номинации «Самая юная Снегурочка» победила Есения Смирнова. В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победил Анатолий Митрофанов, а «Самой опытной Снегурочкой» притзнана Инесса Гришина. В номинации «Самая снежная семья» победителями стали семьи Маслаковых, Телковых и Виноградовых.

«Самыми нарядными Дедами Морозами» признаны Владислав Гербер и Андрей Кириллов. В номинации «Самая нарядная Снегурочка» первые места завоевали Екатерина Сухова и Виктория Иванкова.