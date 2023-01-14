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НовостиОбщество14 января 2023 11:42

В забеге Дедов Морозов во Владимире приняли участие около тысячи человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

14 января во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он прошёл в областной столице в 12-й раз.

Сам забег стартовал ровно в полдень от Золотых ворот. Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и с домашними питомцами - вместе со своими хозяевами дистанцию преодолели несколько домашних животных: собаки, кошки и даже символы наступившего года кролики. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

В номинации «Самый быстрый Дед Мороз» 1 место завоевал Никита Бутаков. В номинации «Самая быстрая Снегурочка» победила Дарья Бутакова. В номинации «Самый юный Дед Мороз» первый приз достался Тимофею Смирнову. В номинации «Самая юная Снегурочка» победила Есения Смирнова. В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победил Анатолий Митрофанов, а «Самой опытной Снегурочкой» притзнана Инесса Гришина. В номинации «Самая снежная семья» победителями стали семьи Маслаковых, Телковых и Виноградовых.

«Самыми нарядными Дедами Морозами» признаны Владислав Гербер и Андрей Кириллов. В номинации «Самая нарядная Снегурочка» первые места завоевали Екатерина Сухова и Виктория Иванкова.