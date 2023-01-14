Во Владимирской области 14 января 2023 года коронавирус выявили у 21 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января 2023 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 4 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 1 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178864 случая заболевания (49675 сл. в г. Владимире, 19306 сл. в Муромском, 21132 сл. в Ковровском, 6368 сл. в Петушинском, 8623 сл. в Кольчугинском, 10962 сл. в Александровском, 7234 сл. в Юрьев-Польском, 15919 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3582 сл. в Собинском, 1973 сл. в г. Радужный, 5824 сл. в Киржачском, 4092 сл. в Камешковском, 3297 сл. в Гороховецком, 4561 сл. в Меленковском, 6045 сл. в Вязниковском, 6216 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).