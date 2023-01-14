Прапорщик из Владимирской области уничтожил миномет в зоне СВО и спас раненых сослуживцев

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Министерство Обороны РФ сообщило о подвиге прапорщика Михаила Унгуряну, который родом из Владимирской области. Его артиллерийская батарея выполняла задачи по поддержке наступающих российских подразделений в зоне СВО.

Как сообщили в ведомстве, противник, стремясь лишить наши войска артиллерийской поддержки, атаковал позиции батареи, открыв минометный огонь по движущейся колонне. Михаил быстро сориентировался в ситуации, он привел орудие в боевое положение, а также отправил личный состав на разведку, который смог выяснить огневую позицию противника, откуда вёлся огонь из миномёта.

"Ведя и корректируя огонь орудия, прапорщик Унгуряну уничтожил миномет противника иностранного производства. После чего прапорщик Унгуряну вынес из-под огня противника раненых сослуживцев и оказал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь", сообщают в Минобороны РФ.