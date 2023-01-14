Во Владимирской области семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет

Фото Правительства Владимирской области.

Министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина в телеграм-канале сообщила о перечислениях денежных средств в январе 2023 года.

"12 января текущего года поступило финансирование на осуществление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также на третьего и последующего ребенка до 3-х лет за январь. В настоящее время денежные средства направляются на счета получателей" написала чиновник в социальных сетях.

Важно отметить, что даты начисления изменились из-за того, что с начала этого года произошло объединение ПФР и ФСС. В целом же на предоставление мер социальной поддержки жителям Владимирской области в текущем году предусмотрено 10,2 млрд рублей.