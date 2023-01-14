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НовостиОбщество14 января 2023 5:53

Заместителем главы администрации города Владимира стала Елена Запруднова

Она сменит Елену Малик
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале сообщил, что 16 января к работе заместителем главы по социальным вопросам приступает Елена Запруднова, до этого работавшая в областной администрации по направлению "образование".

"Сегодня (13 января - Ред.) она заканчивает работу в должности первого заместителя Министра образования и молодежной политики Владимирской области. Жители знают Елену Вячеславовну как профессионала, имеющего богатейший опыт управления и практики. Более 18 лет она работает в сфере образования, начав свой путь с учителя истории. Уверен, под руководством Елены Вячеславовны социальная сфера города приобретёт новые идеи и проекты и получит новые возможности для развития", написал Дмитрий Наумов.

Елена Запруднова сменит на этой должности Елену Малик, которая работала в мэрии последние 12 лет. Сначала она руководила управлением по делам молодежи, а затем стала заместителем главы администрации.